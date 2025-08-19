ЗМІ: гарантії безпеки для України можуть бути засновані на силах "коаліції рішучих"

Американські та європейські посадовці негайно почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і лідером РФ Владіміром Путіним.

Про це агентству Bloomberg повідомили люди, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

Ці гарантії будуть зосереджені на зміцненні українських збройних сил і можливостей без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності українського війська, сказали ці люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні дискусії.

Мета полягає в тому, щоб Росія не вимагала обмежень на чисельність української армії в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

Саміт у Білому домі між президентом Дональдом Трампом, Зеленським та кількома європейськими лідерами, що відбувся в понеділок, дав чіткіші зобов'язання з боку адміністрації США допомогти гарантувати безпеку України. Ці переговори. як стверджує агентство, на певний час розвіяли занепокоєння в Києві та Європі щодо того, що американський лідер після переговорів з Путіним на Алясці зробив крок назустріч Москві.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами Америки", – йдеться в повідомленні Трампа у Truth Social.

Лідери Європейського Союзу мають бути дистанційно поінформовані у вівторок про результати переговорів у Вашингтоні.

Пакет гарантій безпеки також спиратиметься на роботу так званої "коаліції рішучих" і, як очікується, в майбутньому включатиме багатонаціональні сили, зазначають джерела агентства. За їхніми словами, їх формат ще не визначений.

Лідери продемонстрували широку підтримку гарантій, "подібних до статті 5", спочатку запропонованих прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, на зустрічі в понеділок, але застерегли, що їхні точні деталі і роль США повинні бути спочатку опрацьовані офіційними особами.

ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.