У Швеції почали перевозити 600-тонну 113-річну церкву через розширення шахти

У місті Кіруна на півночі Швеції почалася дводенна операція з перевезення церкви Кіруни – однієї з найбільших дерев’яних споруд країни та символу міста.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

113-річні стіни 600-тонної будівлі підняли з фундаменту і розмістили на спеціально побудованому причепі для переміщення по арктичній дорозі на нове місце.

Це стало необхідним через розширення найбільшого у світі підземного залізорудного родовища, яке загрожує просіданням ґрунту під історичною спорудою.

Фото: Reuters

Церква Кіруни, яка часто визнається найкрасивішою дерев’яною спорудою Швеції, проїде близько 5 км до нового місця.

Для корінного народу саамів переїзд церкви символізує ширші зміни, спричинені діяльністю гірничодобувної промисловості. Ларс-Маркус Кухмунен, голова громади саамів, наголосив, що майбутнє будівництво шахт може перекрити традиційні пасовища оленів і зробити випас неможливим.

Фото: Reuters

Переселення церкви є частиною масштабного 30-річного проєкту, що передбачає переміщення близько 3 тисяч будинків та 6 тисяч жителів Кіруни. Деякі будівлі демонтують і відновлюють у новому центрі, інші, як церква, переносять цілком. Новий центр міста з’явиться приблизно за 5 км від старого місця, і вже зведено сотні нових будинків, магазинів та ратуша.

Гірничодобувна компанія LKAB, яка видобуває близько 80% залізної руди в Європі, планує продовжити експлуатацію Кіруни протягом наступних десятиліть.

Крім залізної руди, компанія має намір розпочати видобуток рідкісних земельних металів у новому руднику Пер Геєр, що вважається стратегічним для ЄС через важливість цих матеріалів у виробництві технологій майбутнього, включно з лазерами та електронікою.

Фото: Reuters

