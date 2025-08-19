В Швеции начали перевозить 600-тонную 113-летнюю церковь из-за расширения шахты

В городе Кируна на севере Швеции началась двухдневная операция по перевозке церкви Кируны – одного из крупнейших деревянных сооружений страны и символа города.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

113-летние стены 600-тонной церкви подняли с фундамента и разместили на специально построенном прицепе для перемещения по арктической дороге на новое место.

Эта мера стала необходимой из-за расширения крупнейшего в мире подземного железорудного месторождения, которое угрожает проседанием почвы под историческим сооружением.

Фото: Reuters

Церковь Кируны, признанная самым красивым деревянным сооружением Швеции, проедет около 5 км до нового места.

Для коренного народа саамов переезд церкви символизирует более широкие изменения, вызванные деятельностью горнодобывающей промышленности. Ларс-Маркус Кухмунен, председатель общины саамов, отметил, что будущее строительство шахт может перекрыть традиционные пастбища оленей и сделать выпас невозможным.

Фото: Reuters

Переселение церкви стало частью масштабного 30-летнего проекта, предусматривающего перемещение около 3 тысяч домов и 6 тысяч жителей Кируны. Некоторые здания демонтируют и восстанавливают в новом центре, другие – как церковь, переносят целиком. Новый центр города появится примерно в 5 км от старого места, и уже возведены сотни новых домов, магазинов и ратуша.

Горнодобывающая компания LKAB, которая добывает около 80% железной руды в Европе, планирует продолжить эксплуатацию месторождения в течение следующих десятилетий.

Помимо железной руды, компания намерена начать добычу редких земельных металлов в новом руднике Пер Гейер, который считается стратегическим для ЕС из-за важности этих материалов в производстве технологий будущего, включая лазеры и электронику.

Фото: Reuters

