В Іспанії не вщухають лісові пожежі, перекриті 14 доріг, ще один пожежник загинув

В Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі, по всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Голова регіонального уряду Кастилії і Леона Альфонсо Фернандес Манюеко оголосив цього четверга про смерть одного з семи постраждалих, госпіталізованих через опіки, отримані під час пожеж, що охопили регіон. Це волонтер, який допомагав гасити одну з пожеж у провінції Самора.

Це вже друга людина, яка загинула від пожеж у цьому регіоні і третя в усій Іспанії.

"Нас знову вразила смерть другого волонтера, який загинув у Леоні. Висловлюємо щире співчуття та підтримку його родині та друзям у цей нестерпний час", – написав в Х прем'єр Іспанії Педро Санчес.

За його словами, усі державні органи працюють над подоланням складної ситуації, в якій опинилася країна. "Загроза залишається надзвичайно високою", – додав Санчес.

Особливе занепокоєння викликає пожежа в Харільї (Касерес), яка призвела до закриття 25 кілометрів траси A-66, Срібного шляху, на самому початку серпневих довгих вихідних.

У Кастилії і Леоні через пожежі в Самора і Леоні було евакуйовано 9 000 людей, а в Галісії через пожежі в Уренсе на всю ніч було зупинено залізничне сполучення між Мадридом і Галісією, хоча зараз його вже відновлено.

Загалом перекрито 14 доріг у Касересі, Саморі, Леоні, Паленсії та Уельві.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка оголосив, що ЄС надасть Іспанії два літаки для гасіння пожеж.

12 серпня пожежники локалізували кілька лісових пожеж, що вирували по всій Туреччині, включно з великою пожежею в північно-західній провінції Чанаккале, яка змусила сотні людей покинути свої будинки.

Понад 100 лісових пожеж спалахнули по всій Греції у вівторок, найсильніші пожежі вирують на островах Ахайя, Закінф, Кефалонія та Хіос.