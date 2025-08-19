Премьер Испании предупредил о "непростых часах" борьбы с лесными пожарами

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник предупредил, что ближайшие часы станут решающими в борьбе с лесными пожарами, которые уничтожили рекордную площадь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время визита в регион Эстремадура на западе Испании, который пострадал от лесных пожаров, Санчес призвал СМИ и граждан "быть чрезвычайно осторожными" и "не терять бдительности".

"Впереди еще критические моменты, впереди еще непростые часы", – добавил он.

Испанский премьер также воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть все большую серьезность климатического кризиса.

"Каждый год чрезвычайная ситуация с климатом ухудшается, каждый год она становится все более повторяющейся, и каждый год ее последствия ускоряются", – отметил Санчес.

Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако прошлая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году в Испании выгорели около 373 тысяч гектаров – это худший сезон пожаров в стране с 2006 года.