ЄС: атака на "Дружбу" не вплинула на поставки нафти в Угорщину і Словаччину

Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

Про це на брифінгу у вівторок сказала речниця Єврокомісії Єва Грнчіржова, повідомляє кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

Грнчіржова зазначила, що в ЄС "не мають чіткої інформації" про те, хто саме здійснив атаку на нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" на території Росії.

"Ми підтримуємо контакти з угорськими та словацькими органами влади, і, що важливо, призупинення не впливає на безпеку постачання (нафти. – Ред.), яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії", – додала вона.

Раніше повідомлялось, що в ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто після цього заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

Він також натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти.