ЕС: атака на "Дружбу" не повлияла на поставки нефти в Венгрию и Словакию

Европейская комиссия заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.

Об этом на брифинге во вторник сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова, сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе.

Грнчиржова отметила, что в ЕС "не имеют четкой информации" о том, кто именно совершил атаку на нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" на территории России.

"Мы поддерживаем контакты с венгерскими и словацкими органами власти, и, что важно, приостановление не влияет на безопасность поставок (нефти. – Ред.), которая всегда является приоритетом для Европейской комиссии", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после этого заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Он также намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

