Сійярто взявся шантажувати Україну постачанням електроенергії
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з його країни в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.
Про це він написав у Facebook, відповідаючи на заяву українського колеги Андрія Сибіги, передає "Європейська правда".
"Він написав, щоб я поскаржився росіянам. Колега якось не звернув уваги на факти. Перший факт: Росія вже десятиліття постачає нафту до Угорщини трубопроводом "Дружба". Це в інтересах Угорщини. Другий факт: Україна атакує цей трубопровід, і через українські атаки постачання нафти регулярно припиняється. Це суперечить інтересам Угорщини", – зазначив Сійярто.
Він наголосив, що інтереси Угорщини для нього на першому місці.
"І не забуваймо: велика частина електроенергії для України надходить з Угорщини", – написав Сійярто.
Варто зазначити, що постачання електроенергії Україні здійснюють угорські трейдери на комерційних засадах, воно не надається у вигляді допомоги.
Вранці 18 серпня Сійярто заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".
Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.
