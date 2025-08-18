Сійярто взявся шантажувати Україну постачанням електроенергії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з його країни в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Про це він написав у Facebook, відповідаючи на заяву українського колеги Андрія Сибіги, передає "Європейська правда".

"Він написав, щоб я поскаржився росіянам. Колега якось не звернув уваги на факти. Перший факт: Росія вже десятиліття постачає нафту до Угорщини трубопроводом "Дружба". Це в інтересах Угорщини. Другий факт: Україна атакує цей трубопровід, і через українські атаки постачання нафти регулярно припиняється. Це суперечить інтересам Угорщини", – зазначив Сійярто.

Він наголосив, що інтереси Угорщини для нього на першому місці.

"І не забуваймо: велика частина електроенергії для України надходить з Угорщини", – написав Сійярто.

Варто зазначити, що постачання електроенергії Україні здійснюють угорські трейдери на комерційних засадах, воно не надається у вигляді допомоги.

Вранці 18 серпня Сійярто заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

