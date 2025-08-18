Сійярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що зупинила постачання нафти до Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення поставок нафти" до його країни.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У понеділок, 18 серпня, Сійярто заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

Угорський дипломат не вказав назву нафтопроводу, проте мова може йти про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).

Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

"Цей останній напад на нашу енергетичну безпеку є обурливим і неприйнятним!" – наголосив глава угорського МЗС 18 серпня.

Сійярто процитував заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який оголосив, що російські експерти працюють над "якнайшвидшим відновленням трансформаторної станції", необхідної для функціонування трубопроводу, а також поскаржився, що наразі невідомо, коли будуть відновлені поставки.

"Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і все частіші напади України на нашу енергетичну безпеку також спрямовані на це", – обурився Сійярто.

Угорський дипломат заявив, що російсько-українська війна – "не війна" Угорщини, й наголосив, що його країна "хоче залишатися осторонь", поки при владі уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана.

"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", – додав він.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою.

У липні Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.

