Бельгійська принцеса продовжить навчання в Гарварді, проти якого ополчився Трамп

23-річна спадкоємиця королівського престолу Бельгії, принцеса Єлизавета зможе продовжити навчання в Гарвардському університеті, якому Білий дім заборонив приймати іноземних студентів.

Про це у вівторок повідомили в королівському дворі Бельгії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Директор з комунікацій бельгійського королівського палацу Ксав'є Баер заявив, що станом на зараз "усі умови для подальшого навчання принцеси в Гарварді виконані".

У травні Міністерство внутрішньої безпеки США відкликало у Гарвардського університету дозвіл брати на навчання іноземців, у звʼязку з чим вони мали перевестись до іншого вишу або покинути країну.

У червні федеральний суддя призупинив дію цього рішення, але адміністрація Трампа його оскаржила, тому з початком нового навчального року 2 вересня заборона на в'їзд іноземних студентів залишається в силі.

Рішення адміністрації Трампа зачепило і 23-річну бельгійську принцесу Єлизавету. Вона має перейти на другий рік навчання на магістерській програмі з публічної політики.

Єлизавета – найстарша з чотирьох дітей бельгійського короля Філіпа і королеви Матильди, тож є прямою спадкоємицею престолу. Перед вступом до Гарварду вона отримала диплом з історії та політики в Оксфордському університеті.

