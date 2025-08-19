Бельгийская принцесса продолжит обучение в Гарварде, против которого ополчился Трамп

23-летняя наследница королевского престола Бельгии, принцесса Елизавета сможет продолжить обучение в Гарвардском университете, которому Белый дом запретил принимать иностранных студентов.

Об этом во вторник сообщили в королевском дворе Бельгии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Директор по коммуникациям бельгийского королевского дворца Ксавье Баэр заявил, что по состоянию на сейчас "все условия для дальнейшего обучения принцессы в Гарварде выполнены".

В мае Министерство внутренней безопасности США отозвало у Гарвардского университета разрешение принимать на обучение иностранцев, в связи с чем они должны были перевестись в другой вуз или покинуть страну.

В июне федеральный судья приостановил действие этого решения, но администрация Трампа его обжаловала, поэтому с началом нового учебного года 2 сентября запрет на въезд иностранных студентов остается в силе.

Решение администрации Трампа затронуло и 23-летнюю бельгийскую принцессу Елизавету. Она должна перейти на второй год обучения на магистерской программе по публичной политике.

Елизавета – старшая из четырех детей бельгийского короля Филиппа и королевы Матильды, поэтому является прямой наследницей престола. Перед поступлением в Гарвард она получила диплом по истории и политике в Оксфордском университете.

