В Англії судять літнього чоловіка, що дав дітям у таборі цукерки з заспокійливим

76-річний чоловік постав перед судом у центральній Англії в суботу, щоб відповісти за звинуваченнями в жорстокому поводженні з дітьми після того, як кілька хлопчиків у літньому таборі захворіли, з’ївши цукерки з седативними засобами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Підозрюваний – Джон Рубен – не визнав свою провину під час короткого слухання в магістратському суді Лестера.

Поліція повідомляє, що в неділю отримала повідомлення про те, що діти захворіли в Stathern Lodge, переобладнаному фермерському будинку зі спортивним залом і закладами харчування, розташованому приблизно за 190 км на північ від Лондона.

Вісім хлопчиків віком від 8 до 11 років і один дорослий були доставлені до лікарні в якості запобіжного заходу. Пізніше всіх виписали.

Рубен звинувачується в трьох випадках "навмисного побиття, жорстокого поводження, недбальства, піддавання дітей небезпеці, що може спричинити їм непотрібні страждання або шкоду здоров'ю".

Stathern Lodge належить християнській благодійній організації Braithwaite Gospel Trust. Поліція наголосила, що власники "не мають стосукну до осіб, які користуються або орендують лодж, і не пов'язані з інцидентом".

Нагадаємо, торік у Чехії відкрили кримінальну справу проти чоловіка та жінки, оскільки їхня дитина два роки не ходила до школи.