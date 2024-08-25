Парі з Чехії загрожує в’язниця, бо дитина два роки не ходила в школу

У Чехії відкрили кримінальну справу проти чоловіка та жінки, оскільки вони майже два роки не зважали на те, що дитина не ходить до школи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Жінку 47 років і чоловіка 64 років з Чеського Крумлова звинуватили в тому, що вони поставили під загрозу виховання дитини: вони взагалі не відправляли школяра до школи. За два навчальні роки дитина пропустила 1900 годин занять.

"Кримінальні слідчі з Чеського Крумлова порушили кримінальну справу проти шістдесятичотирьохрічного чоловіка і жінки, молодшої за нього на сімнадцять років, за правопорушення, пов'язане з тим, що вони поставили під загрозу виховання дитини, дозволивши неповнолітньому вести бездіяльний і аморальний спосіб життя.

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Протягом двох навчальних років, 2022/2023 і 2023/2024, вони не звертали уваги на те, що дитина не відвідувала школу", – сказав Мілан Байчура, речник поліції.

Хоча початкова школа неодноразово попереджала обвинувачену пару про те, що дитина не відвідує школу, ніхто з них не відреагував.

У навчальному році приблизно 1 000 годин. Це означає, що дитина була практично відсутня у школі протягом двох років.

Речник поліції зазначив, що правоохоронці розслідують невелику кількість схожих справ, але не з такою великою кількістю пропущених годин.

Чоловік і жінка можуть опинитися у в'язниці на кілька років за скоєння злочину, пов'язаного з перешкоджанням вихованню дитини.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині засудили 15-річного підлітка за вбивство учня з його школи.

А в квітні цього року сталась стрілянина у школі у Фінляндії, в результаті чого загинула одна дитина та ще двоє зазнали поранень.