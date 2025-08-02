В Англии судят пожилого мужчину, который дал детям в лагере конфеты с успокоительным

76-летний мужчина предстал перед судом в центральной Англии в субботу, чтобы ответить по обвинениям в жестоком обращении с детьми после того, как несколько мальчиков в летнем лагере заболели, съев конфеты с седативными средствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Подозреваемый – Джон Рубен – не признал свою вину во время короткого слушания в магистратском суде Лестера.

Полиция сообщает, что в воскресенье получила сообщение о том, что дети заболели в Stathern Lodge, переоборудованном фермерском доме со спортивным залом и заведениями питания, расположенном примерно в 190 км к северу от Лондона.

Восемь мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет и один взрослый были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Позже всех выписали.

Рубен обвиняется в трех случаях "умышленного избиения, жестокого обращения, халатности, подвергания детей опасности, которая может причинить им ненужные страдания или вред здоровью".

Stathern Lodge принадлежит христианской благотворительной организации Braithwaite Gospel Trust. Полиция подчеркнула, что владельцы "не имеют отношения к лицам, которые пользуются или арендуют лодж, и не связаны с инцидентом".

Напомним, в прошлом году в Чехии открыли уголовное дело против мужчины и женщины, поскольку их ребенок два года не ходил в школу.