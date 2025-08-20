Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати повітряну підтримку в межах потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що американські війська не будуть відправлені в Україну, але США можуть надати повітряну підтримку в рамках мирної угоди з Росією.

"Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря", – сказав Трамп.

Трамп не надав детальних коментарів, але прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

Вона сказала, що президент США "чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам".

Зазначимо, Трамп у понеділок, 18 серпня, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

