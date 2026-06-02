Лідери ЄС 18-19 червня засудять "безрозсудні дії" та ворожу риторику Росії щодо Європи

За результатами засідання саміту лідерів ЄС у Брюсселі 18-19 червня буде затверджене комюніке, у якому держави Євросоюзу засудять нещодавню ескалацію з боку Росії, її систематичні атаки на цивільне населення України, а також загрозу для ЄС від атак російських безпілотників і ворожу риторику представників російської влади у бік європейських дипломатів.

Про це йдеться у першому робочому проєкті комюніке Європейської ради, датованому 1 червня, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Європейська рада 18-19 червня затвердить висновки, в яких засудить російські ракетні та безпілотні атаки, що загрожують Україні та ЄС.

"Європейська рада рішуче засуджує нещодавню ескалацію з боку Росії, включно з широкомасштабними ракетними та безпілотними атаками проти цивільного населення в Україні, дедалі агресивнішу та безрозсуднішу поведінку щодо держав-членів ЄС та ворожу риторику проти дипломатів ЄС", – йдеться в проєкті документа.

Також наголошується, що "нещодавній інцидент, під час якого російський безпілотник з вибухівкою врізався в житловий будинок у Румунії, а також інші подібні інциденти в інших державах-членах, є результатом загарбницької війни Росії проти України та загрожують безпеці громадян ЄС і регіональній стабільності".

"Європейська рада рішуче засуджує Росію за систематичне та навмисне націлювання на цивільну та енергетичну інфраструктуру України", – підкреслюють автори тексту.

Єврорада планує закликати до "подальшого посилення зусиль ЄС, скоординованих із зусиллями міжнародних партнерів, для підтримки України у терміновому ремонті, відновленні та зміцненні стійкості її критичної інфраструктури та енергетичної системи з огляду на наступну зиму".

Як повідомляла "Європейська правда", на тлі інцидентів з потраплянням дронів у повітряний простір ЄС країни Балтії звернулися до України за досвідом у сфері будівництва бомбосховищ.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас вже анонсував прибуття до країни українських фахівців, які допоможуть військовим посилити захист від дронів.

Президент Латвії висловив переконання, що ЄС має розглянути підтримку для країн, які потерпають від інцидентів із дронами.

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.