Міністр фінансів США: Індія наживається на дешевій російській нафті

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію в наживі на різкому збільшенні закупівель російської нафти під час війни в Україні, заявивши, що Вашингтон вважає таку ситуацію неприйнятною.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Бессент сказав, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, в порівнянні з менш ніж 1% до війни, і порівняв це з давнім покупцем Китаєм, чиї закупівлі російської нафти зросли з 13% до 16%.

"Індія просто спекулює. Вони перепродають. Я б назвав це індійським арбітражем – купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що з'явився під час війни, – це неприйнятно", – сказав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп цього місяця оголосив про додаткове 25% мито на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти Нью-Делі, що збільшило загальний розмір додаткових мит, оголошених з моменту його вступу на посаду, до 50%.

Раніше Трамп заявляв, що мита тиснуть на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той погодився працювати над припиненням війни в Україні, але не наважився ввести подібні мита на Китай за його закупівлі російської нафти.

Індія різко розкритикувала Сполучені Штати та Європейський Союз, заявивши, що вони несправедливо виокремлюють її через закупівлі російської нафти, хоча самі начебто ведуть активну торгівлю з Москвою попри війну в Україні.