Министр финансов США: Индия наживается на дешевой российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на резком увеличении закупок российской нефти во время войны в Украине, заявив, что Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Бессент сказал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с менее чем 1% до войны, и сравнил это с давним покупателем Китаем, чьи закупки российской нефти выросли с 13% до 16%.

"Индия просто спекулирует. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны, – это неприемлемо", – сказал он.

Как известно, президент США Дональд Трамп в этом месяце объявил о дополнительных 25% пошлинах на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти Нью-Дели, что увеличило общий размер дополнительных пошлин, объявленных с момента его вступления в должность, до 50%.

Ранее Трамп заявлял, что пошлины давят на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот согласился работать над прекращением войны в Украине, но не решился ввести подобные пошлины на Китай за его закупки российской нефти.

Индия резко раскритиковала Соединенные Штаты и Европейский Союз, заявив, что они несправедливо выделяют ее из-за закупок российской нефти, хотя сами якобы ведут активную торговлю с Москвой, несмотря на войну в Украине.