Литовська армія отримала протитанкові ракети вартістю 6 млн євро

Литовським Збройним силам поставили нову партію ізраїльських протитанкових ракет LR2 Spike.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними Міністерства оборони Литви, вартість цих ракет, закуплених у рамках триваючої модернізації ЗС, сягає 6 млн євро.

"Модернізуючи литовські Збройні сили, ми також забезпечуємо здатність наших військових зупинити ворожі збройні сили до їхнього вторгнення на територію країни. Це чіткий стратегічний сигнал і послідовний крок до підвищення нашої бойової потужності", – сказала міністерка оборони Довіле Шакалієне.

Міністерка обговорила двостороннє співробітництво з компанією Rafael, що виробляє вищезгадані ракети, під час свого візиту до Ізраїлю у квітні. Тоді було оголошено, що обговорюється виробництво ракет Spike у Литві, а також можливість виробництва 120-мм боєприпасів і безпілотників з компаніями Elbit Systems і IAI відповідно.

Як зазначає Міноборони, Spike LR2 – це протитанкова ракета, що забезпечує швидке реагування і високу вогневу міць. Вона призначена для знищення танків, бронетехніки, інженерних споруд та інших важливих цілей.

У ЗС Литви ці ракети інтегровані в бойові машини піхоти Vilkas, забезпечуючи їм високу вогневу міць і можливість ефективно діяти на великих відстанях.

Нещодавно повідомлялося, що Литва придбала сучасні протитанкові міни та артилерійські снаряди в рамках зусиль з посилення своїх оборонних можливостей.

Крім того, Литва виділяє понад 460 млн євро на авансовий платіж за танки Leopard.