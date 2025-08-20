Литовская армия получила противотанковые ракеты стоимостью 6 млн евро

Литовским Вооруженным силам поставили новую партию израильских противотанковых ракет LR2 Spike.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным Министерства обороны Литвы, стоимость этих ракет, закупленных в рамках продолжающейся модернизации ВС, достигает 6 млн евро.

"Модернизируя литовские Вооруженные силы, мы также обеспечиваем способность наших военных остановить вражеские вооруженные силы до их вторжения на территорию страны. Это четкий стратегический сигнал и последовательный шаг к повышению нашей боевой мощи", – сказала министр обороны Довиле Шакалиене.

Министр обсудила двустороннее сотрудничество с компанией Rafael, производящей вышеупомянутые ракеты, во время своего визита в Израиль в апреле. Тогда было объявлено, что обсуждается производство ракет Spike в Литве, а также возможность производства 120-мм боеприпасов и беспилотников с компаниями Elbit Systems и IAI соответственно.

Как отмечает Минобороны, Spike LR2 – это противотанковая ракета, обеспечивающая быстрое реагирование и высокую огневую мощь. Она предназначена для уничтожения танков, бронетехники, инженерных сооружений и других важных целей.

В ВС Литвы эти ракеты интегрированы в боевые машины пехоты Vilkas, обеспечивая им высокую огневую мощь и возможность эффективно действовать на больших расстояниях.

Недавно сообщалось, что Литва приобрела современные противотанковые мины и артиллерийские снаряды в рамках усилий по усилению своих оборонительных возможностей.

Кроме того, Литва выделяет более 460 млн евро на авансовый платеж за танки Leopard.