Литва виділяє понад 460 млн євро на авансовий платіж за танки Leopard

Уряд Литви має намір виділити понад 461 млн євро на авансовий платіж за танки Leopard, які планується закупити для армії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Така сума, запозичена від імені держави, передбачена у проєкті постанови уряду, зареєстрованому в понеділок Міністерством фінансів.

Зазначається, що під час підготовки проєкту закону про затвердження бюджету на 2025–2027 роки кошти на це не були передбачені.

У січні міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що Литва має намір внести аванс за 44 танки Leopard.

За її словами, аванс дозволить армії швидше сформувати танковий батальйон – до 2030 року.

Міністерка підписала контракт на поставку німецьких танків Leopard 2 наприкінці минулого року. Тоді вона зазначила, що у зв'язку зі збільшенням фінансування оборони ведуться переговори про раніші терміни поставки техніки.

Повідомляли також, що Литва веде перемовини про часткову локалізацію виробництва замовлених танків Leopard.

Своєю чергою Нідерланди придбають щонайменше 46 танків Leopard 2A8.