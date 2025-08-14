Литва поповнює склади протитанковими мінами та артилерійськими снарядами

Литва придбала сучасні протитанкові міни та артилерійські снаряди в рамках зусиль з посилення своїх оборонних можливостей.

Про це повідомило в четвер Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Міни, вартість яких перевищує 10 мільйонів євро, призначені для боротьби з броньованими транспортними засобами.

Також склади боєприпасів поповнено 155-мм артилерійськими снарядами вартістю 520 тисяч євро. Снаряди призначені для використання з самохідними гаубицями PzH 2000.

"Накопичення боєприпасів є стратегічно важливим кроком на шляху до зміцнення оборонних можливостей Литви", – заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне в повідомленні міністерства.

"Ми повинні забезпечити, щоб Збройні сили Литви завжди мали достатній запас – або навіть надлишок – сучасних боєприпасів, оскільки це не просто цифри на папері, а гарантія безпеки нашого народу", – наголосила також очільниця міністерства.

Вона додала, що військові накопичують як 155-мм артилерійські снаряди, так і сучасні протитанкові міни "для забезпечення ефективного стримування".

Закупівлі були здійснені через Агентство НАТО з підтримки та закупівель.

Цього року Литва планує витратити на оборону трохи більше за 4% валового внутрішнього продукту, а до 2026 року збільшити цю цифру до 5,25%.

Крім того, Литва виділяє понад 460 млн євро на авансовий платіж за танки Leopard.

Нагадаємо, у ці дні у Литві відбуваються військові навчання у районах поблизу з білоруським кордоном.