Нетаньягу звинуватив Макрона в розпалюванні антисемітизму

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звинуватив французького президента Емманюеля Макрона в розпалюванні антисемітизму через його рішення визнати Палестинську державу.

Про це йдеться у листі Нетаньягу, надісланому в неділю, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

Нетаньягу розповідає про антисемітські інциденти, що сталися у Франції за останні місяці, і намагається пов'язати їх з політикою Макрона щодо Палестини, кажучи: "Ваш заклик до створення палестинської держави підливає оливи у вогонь антисемітизму".

"Це не дипломатія, це умиротворення. Воно винагороджує терор ХАМАС, посилює відмову ХАМАС звільнити заручників, підбадьорює тих, хто погрожує французьким євреям, і заохочує ненависть до євреїв, яка зараз переслідує ваші вулиці", – додав він.

Офіс Макрона відповів у вівторок, невдовзі після того, як лист з'явився у французьких ЗМІ, заявою, що твердження Нетаньягу про те, що рішення про визнання Палестинської держави призвело до зростання антисемітського насильства у Франції, є "помилковим, підлим і не залишиться без відповіді".

У заяві сказано, що Макрон відповість Нетаньягу поштою, і відзначено зусилля Макрона, спрямовані на викорінення антисемітизму у Франції, включаючи зростання інцидентів після терористичних атак 7 жовтня 2023 року.

"[Франція] захищає і завжди буде захищати своїх співвітчизників єврейської віри", – додали в офісі Макрона, зазначивши, що момент "вимагає серйозності і відповідальності, а не плутанини і маніпуляцій".

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.