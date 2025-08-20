Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил французского президента Эмманюэля Макрона в разжигании антисемитизма из-за его решения признать Палестинское государство.

Об этом говорится в письме Нетаньяху, направленном в воскресенье, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

Нетаньяху рассказывает об антисемитских инцидентах, произошедших во Франции за последние месяцы, и пытается связать их с политикой Макрона в отношении Палестины, говоря: "Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма".

"Это не дипломатия, это умиротворение. Оно вознаграждает террор ХАМАС, усиливает отказ ХАМАС освободить заложников, подбадривает тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая сейчас угрожает вашим улицам", – добавил он.

Офис Макрона ответил во вторник, вскоре после того, как письмо появилось во французских СМИ, заявлением, что утверждение Нетаньяху о том, что решение о признании Палестинского государства привело к росту антисемитского насилия во Франции, является "ложным, подлым и не останется без ответа".

В заявлении сказано, что Макрон ответит Нетаньяху по почте, и отмечены усилия Макрона, направленные на искоренение антисемитизма во Франции, включая рост инцидентов после террористических атак 7 октября 2023 года.

"[Франция] защищает и всегда будет защищать своих соотечественников еврейской веры", – добавили в офисе Макрона, отметив, что момент "требует серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций".

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.