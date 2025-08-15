Голови МЗС ЄС обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі "Гімніх" (Gymnich meeting) 29-30 серпня в Копенгагені, яке традиційно проводиться щопівроку головуючою у ЄС державою, вперше на міністерському рівні буде обговорений 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповів дипломат однієї з держав ЄС у Брюсселі, який обізнаний з запланованим порядком денним засідання.

Європейські міністри на нараді, організованій головуючою в ЄС Данією у Копенгагені 29-30 серпня, обговорять новий пакет санкцій проти Росії.

"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх в Копенгагені наприкінці серпня, міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", – повідомив дипломат.

Він уточнив, що у порядку денному заходу буде виділений окремий пункт щодо обговорення "посилення тиску на Росію, зокрема шляхом санкцій та протидії тіньовому флоту Росії".

"Наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, і зокрема Європейська служба зовнішніх справ", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

Зустріч у форматі "Гімніх" – неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, яка організовується кожні шість місяців, згідно з ротаційним головуванням в Раді ЄС з 1974 року.

Міністри проводять відверті закриті розмови без присутності помічників. Цей тип зустрічей отримав назву від першого подібного заходу, що відбувся в замку Гімніх в Ерфтштадті (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина).

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС готує новий, 19-й санкційний пакет проти РФ, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.

Президент США Дональд Трамп також висловив готовність ввести додаткові санкції проти Росії, якщо перемовини на Алясці не будуть успішними.

18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.