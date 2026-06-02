В Іспанії зафіксували рекордні температури морської води в травні

Мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордно високі травневі температури морської води на 18 із 29 станцій спостереження.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Як зазначається, показники охопили узбережжя від Галісії та Кантабрійського моря до Середземного моря, включно з Балеарськими островами.

Найвищу температуру було зареєстровано біля Менорки, де 27 травня вода прогрілася до 26,58 °C. Другий рекорд зафіксували біля острова Драгонера – 26,2 °C наприкінці місяця.

За даними Puertos del Estado, 12 із 15 буїв морської мережі та шість із 14 прибережних станцій показали найвищі травневі значення з моменту початку спостережень.

У прибережних районах Таррагони та Барселони температура води сягала 24,5 °C та 24,2 °C відповідно, що також стало історичними максимумами для травня.

Писали, що весна 2026 року виявилась для Франції найтеплішою за час, відколи ведуться температурні спостереження.

Минулого тижня країна потерпала від першого за цей рік періоду спеки, у багатьох регіонах країни – включно з Парижем – стовпчик термометра сягнув 35°C, а на півдні показники були ще вищими.

В Іспанії у цей час денні температури наблизилися до 40°C.

Аномальна спека фіксувалася також на Британських островах.