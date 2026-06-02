Опитування: бельгійці дедалі критичніше ставляться до США

Понад половина бельгійців сприймають Сполучені Штати як свого супротивника, тоді як Китай у них викликає менш негативне ставлення.

Про це свідчить нове опитування, проведене на замовлення бельгійських телерадіокомпаній VRT та RTBF і газети De Standaard, передає Euronews, пише "Європейська правда".

Дослідження, яке було проведене науковцями Антверпенського університету та Вільного університету Брюсселя у березні, показало суттєве зниження довіри до США серед бельгійського населення.

Близько половини респондентів нині називають США супротивником, тоді як лише близько 10% вважають їх союзником.

Китай, за результатами опитування, сприймається менш негативно: 40–44% респондентів назвали його супротивником, однак лише невелика частка вважає Пекін союзником.

Найчастіше респонденти обирали варіант "ні союзник, ні супротивник".

Попри загальну настороженість щодо США, близько 80% виступають за збереження членства в НАТО за будь-яких обставин.

Водночас Альянс дедалі частіше сприймається як європейський механізм безпеки, а не як інструмент впливу США.

Опитування також зафіксувало високий запит на більшу стратегічну автономію Європи: понад 80% респондентів підтримують ідею військової самодостатності ЄС, а також більш жорстку відповідь на торговельні заходи та мита США.

Окремо респонденти висловилися за обмеження зовнішнього впливу на внутрішні справи Бельгії: майже 90% заявили, що США не повинні втручатися у внутрішню політику країни.

На початку січня опитування свідчили, що порівняно з кінцем 2024 року, довіра до США та НАТО значно впала, в той час, як Європейському Союзу все ще довіряла більшість опитаних українців.

А березневе опитування КМІС свідчило, що переважна більшість українців зберегли позитивне ставлення до Сполучених Штатів загалом, проте до американської адміністрації переважало негативне ставлення.

У квітні писали, що більшість українців підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють Альянсу.

