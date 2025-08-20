У Нідерландах розпочався морський фестиваль за участю сотень історичних кораблів

У середу, 20 серпня, флотилія з сотень історичних кораблів прямувала до Амстердама, давши старт п'ятиденному фестивалю, присвяченому морській історії столиці Нідерландів.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Судна з усього світу, з щоглами та такелажем, прикрашеними прапорами, залишили прибережне місто Еймейден на березі Північного моря, щоб розпочати багатогодинну подорож Північним каналом до Амстердамської затоки Ей для участі в SAIL 2025, першому за десятиліття фестивалі.

Фото: АР

Кожен корабель зустрічають двома пострілами з гармат і гімном своєї країни, коли він входить у гавань.

Захід, який приваблює сотні тисяч відвідувачів, проводиться раз на п'ять років. У 2020 році його скасували через пандемію COVID-19.

Фото: АР

Кульмінацією параду в середу, 20 серпня, стане вечірній феєрверк. Кораблі залишаться в Амстердамі, багато з них будуть відкриті для відвідувачів, протягом усього вихідного дня.

Вперше захід відбувся в 1975 році з нагоди 700-річчя Амстердама, а цьогорічний збігається з 750-річчям міста.

Фото: АР

