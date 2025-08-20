В Нидерландах начался морской фестиваль с участием сотен исторических кораблей
Новости — Среда, 20 августа 2025, 13:13 —
В среду, 20 августа, флотилия из сотен исторических кораблей направилась в Амстердам, дав старт пятидневному фестивалю, посвященному морской истории столицы Нидерландов.
Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".
Суда со всего мира, с мачтами и такелажем, украшенные флагами, вышли из города Эймейден на берегу Северного моря, чтобы начать многочасовое путешествие по Северному каналу в Амстердамский залив Эй для участия в SAIL 2025, первом за десятилетие фестивале.
Каждый корабль встречают двумя выстрелами из пушек и гимном своей страны, когда он входит в гавань.
Мероприятие, которое привлекает сотни тысяч посетителей, проводится раз в пять лет. В 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19.
Кульминацией парада в среду, 20 августа, станет вечерний фейерверк. Корабли останутся в Амстердаме, многие из них будут открыты для посетителей, в течение всего выходного дня.
Впервые мероприятие состоялось в 1975 году по случаю 700-летия Амстердама, а нынешнее совпадает с 750-летием города.
