В Нидерландах начался морской фестиваль с участием сотен исторических кораблей

В среду, 20 августа, флотилия из сотен исторических кораблей направилась в Амстердам, дав старт пятидневному фестивалю, посвященному морской истории столицы Нидерландов.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Суда со всего мира, с мачтами и такелажем, украшенные флагами, вышли из города Эймейден на берегу Северного моря, чтобы начать многочасовое путешествие по Северному каналу в Амстердамский залив Эй для участия в SAIL 2025, первом за десятилетие фестивале.

Фото: АР

Каждый корабль встречают двумя выстрелами из пушек и гимном своей страны, когда он входит в гавань.

Мероприятие, которое привлекает сотни тысяч посетителей, проводится раз в пять лет. В 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19.

Фото: АР

Кульминацией парада в среду, 20 августа, станет вечерний фейерверк. Корабли останутся в Амстердаме, многие из них будут открыты для посетителей, в течение всего выходного дня.

Впервые мероприятие состоялось в 1975 году по случаю 700-летия Амстердама, а нынешнее совпадает с 750-летием города.

Фото: АР

