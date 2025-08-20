Більшість американців вважають, що країни ООН повинні визнати Палестинську державу

58% американців вважають, що кожна країна в Організації Об'єднаних Націй повинна визнати Палестину як державу.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, передає "Європейська правда".

Близько 33% респондентів не згодні з тим, що члени ООН повинні визнати Палестинську державу, а 9% не змогли відповісти.

Шестиденне опитування, яке завершилося в понеділок, проводилося протягом декількох тижнів після того, як три країни, близькі союзники США – Канада, Британія і Франція – оголосили про намір визнати державу Палестина. Це посилило тиск на Ізраїль, оскільки в Газі поширюється голод.

Опитування проводилося на тлі сподівань, що Ізраїль і ХАМАС домовляться про припинення вогню, щоб забезпечити перерву в бойових діях, звільнити частину заручників і полегшити постачання гуманітарної допомоги.

Переважна більшість респондентів опитування Reuters/Ipsos, 65%, заявили, що США повинні вжити заходів в Газі, щоб допомогти людям, які стикаються з голодом, а 28% не погодилися з цим.

Опитування Reuters/Ipsos також показало, що 59% американців вважають, що військова відповідь Ізраїлю в Газі була надмірною. 33% респондентів не згодні з цим.

В аналогічному опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному в лютому 2024 року, 53% респондентів погодилися з тим, що відповідь Ізраїлю була надмірною, а 42% не погодилися.

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.