Большинство американцев считают, что страны ООН должны признать Палестинское государство

58% американцев считают, что каждая страна в Организации Объединенных Наций должна признать Палестину как государство.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, передает "Европейская правда".

Около 33% респондентов не согласны с тем, что члены ООН должны признать Палестинское государство, а 9% затруднились ответить.

Шестидневный опрос, который завершился в понедельник, проводился в течение нескольких недель после того, как три страны, близкие союзники США – Канада, Великобритания и Франция – объявили о намерении признать государство Палестина. Это усилило давление на Израиль, поскольку в Газе распространяется голод.

Опрос проводился на фоне надежд, что Израиль и ХАМАС договорятся о прекращении огня, чтобы обеспечить перерыв в боевых действиях, освободить часть заложников и облегчить поставки гуманитарной помощи.

Подавляющее большинство респондентов опроса Reuters/Ipsos, 65%, заявили, что США должны принять меры в Газе, чтобы помочь людям, которые сталкиваются с голодом, а 28% не согласились с этим.

Опрос Reuters/Ipsos также показал, что 59% американцев считают, что военный ответ Израиля в Газе был чрезмерным. 33% респондентов не согласны с этим.

В аналогичном опросе Reuters/Ipsos, проведенном в феврале 2024 года, 53% респондентов согласились с тем, что ответ Израиля был чрезмерным, а 42% не согласились.

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.