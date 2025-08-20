Путин позвонил Эрдогану – говорили об Украине

В Кремле на фоне активизации дипломатических усилий вокруг мирного урегулирования войны в Украине сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом пишет российское агентство "Интерфакс", информирует "Европейская правда".

По данным Кремля, Путин поделился с Эрдоганом оценками саммита России-США на Аляске.

"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", – заявили в Кремле.

Ранее во вторник стало известно о телефонном разговоре Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу мирного процесса в Украине.

Разговор, в частности, касался "реалистичных и устойчивых гарантий безопасности" для Украины.

Эрдоган выразил убеждение, что встреча на Аляске способна заложить основу для прочного мира.

Он добавил, что Турция готова всячески содействовать установлению мира.