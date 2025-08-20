Укр Рус Eng

Путин позвонил Эрдогану – говорили об Украине

Новости — Среда, 20 августа 2025, 14:14 — Кристина Бондарева

В Кремле на фоне активизации дипломатических усилий вокруг мирного урегулирования войны в Украине сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом пишет российское агентство "Интерфакс", информирует "Европейская правда".

По данным Кремля, Путин поделился с Эрдоганом оценками саммита России-США на Аляске.

"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", – заявили в Кремле.

Ранее во вторник стало известно о телефонном разговоре Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу мирного процесса в Украине.

Разговор, в частности, касался "реалистичных и устойчивых гарантий безопасности" для Украины.

Эрдоган выразил убеждение, что встреча на Аляске способна заложить основу для прочного мира.

Он добавил, что Турция готова всячески содействовать установлению мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Путин Эрдоган Турция Мирный процесс
Реклама: