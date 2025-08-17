Ердоган сподівається, що тристоронній саміт із Зеленським допоможе зупинити війну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зустріч на Алясці стала новим поштовхом у пошуках шляхів припинення війни між Росією та Україною і може закласти основу для міцного миру.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ердоган заявив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці "надали нового імпульсу зусиллям, спрямованим на припинення війни між Росією та Україною".

"Ми вітаємо саміт на Алясці і сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для тривалого миру", – зазначив він.

Ердоган додав, що Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які очільник Кремля Владімір Путін висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Також писали, що перша леді США Меланія Трамп передала Путіну через президента США Дональда Трампа лист, у якому закликала очільника Кремля "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".