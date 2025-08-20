Колегія комісарів ЄС обговорила останні дипломатичні зусилля щодо України

На засіданні Єврокомісії у середу проінформували усіх членів про останні дні дипломатичних переговорів щодо України.

Про це повідомив віцепрезидент комісії Рафаеле Фітто у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Європейські лідери разом із генсеком НАТО Марком Рютте та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у понеділок зустрілися з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

У своїй заяві Фітто повідомив, що в ході засідання колегії комісарів обговорили останні події в контексті загарбницької війни Росії проти України з урахуванням результатів зустрічі у Вашингтоні. Фітто вважає, що зустріч може стати важливим кроком на шляху до справедливого і тривалого миру для України.

"Європейський Союз повинен продовжувати діяти послідовно та згуртовано на цьому шляху, зміцнюючи конструктивний діалог зі США та підтримку України. Для досягнення миру та відновлення країни необхідно продовжувати використовувати всі інструменти підтримки України, прискорювати процеси відновлення та швидко відновити перспективи безпеки та розвитку", – написав Фітто.

Нагадаємо, зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

