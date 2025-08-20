Коллегия комиссаров ЕС обсудила последние дипломатические усилия по Украине

На заседании Еврокомиссии в среду проинформировали всех членов о последних днях дипломатических переговоров по Украине.

Об этом сообщил вице-президент комиссии Рафаэле Фитто в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Европейские лидеры вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник встретились с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

В своем заявлении Фитто сообщил, что в ходе заседания коллегии комиссаров обсудили последние события в контексте захватнической войны России против Украины с учетом результатов встречи в Вашингтоне. Фитто считает, что встреча может стать важным шагом на пути к справедливому и длительному миру для Украины.

"Европейский Союз должен продолжать действовать последовательно и сплоченно на этом пути, укрепляя конструктивный диалог с США и поддержку Украины. Для достижения мира и восстановления страны необходимо продолжать использовать все инструменты поддержки Украины, ускорять процессы восстановления и быстро восстановить перспективы безопасности и развития", – написал Фитто.

Напомним, утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

