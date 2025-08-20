Північноатлантична рада на чолі з Рютте обговорила встановлення миру в Україні
Зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України – перед засіданням військового керівництва НАТО, запланованим на другу половину дня.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з посадовців Альянсу на умовах анонімності.
Посли НАТО обмінялися думками щодо гарантій безпеки для України у рамках підготовки засідання військового керівництва НАТО.
"Зранку у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні постійних представників, які обговорювали результати зустрічей у Вашингтоні та процеси мирного врегулювання в Україні", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".
Інший посадовець НАТО додав, що очолив засідання Північноатлантичної ради особисто генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Він уточнив, що зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбудеться пізніше цього ж дня.
Як повідомляла "Європейська правда", військове керівництво НАТО 20 серпня обговорить ситуацію в Україні.
Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.
