Президент Румунії песимістично оцінює готовність Росії домовлятись про мир

Румунський президент Нікушор Дан вважає, що Росія буде й надалі тягнути час замість вести переговори про завершення своєї агресії проти України.

Про це він сказав журналістам у середу під час візиту до комуни Рошія-Монтане на заході Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Дан нагадав про вчорашню віртуальну зустріч лідерів "коаліції рішучих", яка була присвячена дипломатичним зусиллям з завершення російської агресії проти України.

"Дехто був більш оптимістичним, дехто – більш песимістичним щодо того, як поведеться Росія. Я належу до песимістів, тобто я вважаю, що Росія буде продовжувати тягнути час", – сказав він.

За словами президента Румунії, саме тому важливо тримати США за столом переговорів.

"Ідеально було б, щоб ми мали мир або припинення вогню за кілька днів, але на випадок, якщо цього не станеться, готується 19-й пакет європейських санкцій, а також готується і американський пакет", – заявив Дан.

Нагадаємо, зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.