Президент Румынии пессимистично оценивает готовность России договариваться о мире

Румынский президент Никушор Дан считает, что Россия будет и дальше тянуть время вместо того, чтобы вести переговоры о завершении своей агрессии против Украины.

Об этом он сказал журналистам в среду во время визита в коммуну Рошия-Монтанэ на западе Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Дан напомнил о вчерашней виртуальной встрече лидеров "коалиции решительных", которая была посвящена дипломатическим усилиям по завершению российской агрессии против Украины.

"Некоторые были более оптимистичными, некоторые – более пессимистичными относительно того, как поведет себя Россия. Я принадлежу к пессимистам, то есть я считаю, что Россия будет продолжать тянуть время", – сказал он.

По словам президента Румынии, именно поэтому важно держать США за столом переговоров.

"Идеально было бы, чтобы мы получили мир или прекращение огня за несколько дней, но на случай, если этого не произойдет, готовится 19-й пакет европейских санкций, а также готовится и американский пакет", – заявил Дан.

Напомним, утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО,

во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно "надежных гарантий безопасности" для Украины.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.