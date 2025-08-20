Укр Рус Eng

Румыния отправит в Испанию пожарных для помощи в борьбе с пожарами

Новости — Среда, 20 августа 2025, 18:37 — Олег Павлюк

Правительство Румынии решило оказать Испании помощь в борьбе с лесными пожарами через Механизм гражданской защиты ЕС.

Об этом румынское правительство сообщило в среду, пишет "Европейская правда".

Румыния в рамках международной помощи решила направить в Испанию 51 пожарного из Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям и подчиненных подразделений.

"Транспортировка группы реагирования состоится завтра при поддержке Военно-воздушных сил Румынии в рамках Министерства национальной обороны", – анонсировали в правительстве.

Там добавили, что Бухарест подтверждает "солидарность и обязательства поддерживать государства-члены Европейского Союза" в управлении чрезвычайными ситуациями крупного масштаба.

Испания на протяжении всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако прошлая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году в Испании выгорело около 373 тысяч гектаров – это худший сезон пожаров в стране с 2006 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Румыния
Реклама: