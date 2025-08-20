В Італії 60-річна провідниця померла від спеки
У Римі 60-річня провідниця померла після того, як через спеку їй стало зле під час екскурсії Колізеєм.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Інцидент стався у вівторок після обіду, коли італійка проводила екскурсію для групи з близько 25 туристів на першому поверсі стародавнього римського амфітеатру.
Провідниця, яка працювала в Колізеї з 2017 року, померла до того, як її доставили до швидкої допомоги.
Італійська асоціація провідників AGTA повідомила в середу, що 60-річну жінку не вдалося реанімувати, незважаючи на спроби кількох відвідувачів врятувати її.
Коли жінка померла, температура в Римі перевищувала 30 градусів. Кілька її колег заявили, що саме спека та неналежні умови праці призвели до смерті.
Станом на початок липня в Італії від спеки померли щонайменше пʼятеро людей.
У Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле під час екскурсії Версалем.