В Италии 60-летняя экскурсовод умерла от жары

В Риме 60-летняя экскурсовод скончалась после того, как из-за жары ей стало плохо во время экскурсии по Колизею.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел во вторник после обеда, когда итальянка проводила экскурсию для группы из около 25 туристов на первом этаже древнего римского амфитеатра.

Экскурсовод, которая работала в Колизее с 2017 года, скончалась до того, как ее доставили в скорую помощь.

Итальянская ассоциация гидов AGTA сообщила в среду, что 60-летнюю женщину не удалось реанимировать, несмотря на попытки нескольких посетителей спасти ее.

Когда женщина скончалась, температура в Риме превышала 30 градусов. Несколько ее коллег заявили, что именно жара и ненадлежащие условия труда привели к смерти.

По состоянию на начало июля в Италии от жары погибли по меньшей мере пять человек.

В Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо во время экскурсии по Версалю.