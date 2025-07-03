В Італії вже п’ятеро осіб стали жертвами екстремальної спеки

Сильна спека, що охопила Італію більше тижня тому, призвела до смерті вже щонайменше п'яти осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зокрема, на італійському острові Сардинія останніми днями температура перевищила 40°C. Тут жертвами екстремальних температур стали двоє людей віком 60 і 75 років, які відпочивали на пляжі.

У місті Генуя 85-річний чоловік помер від серцевої недостатності у відділенні невідкладної допомоги лікарні, куди його доставили для лікування від зневоднення.

Крім того, неподалік Болоньї помер 47-річний будівельник, а в Палермо 53-річна жінка померла після того, як знепритомніла під час прогулянки.

Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило 18 великих міст у стан максимальної "червоної" готовності у зв'язку зі спекою в четвер, у тому числі Рим, Мілан, Турин, Болонью, Геную і Палермо, що означає, що спека настільки сильна, що становить небезпеку навіть для молодих і здорових людей.

Заходи щодо припинення робіт на відкритому повітрі, наприклад, на будівельних майданчиках і фермах в найспекотніший час доби набули чинності по всій країні, хоча вони не є обов'язковими, і тому багато хто продовжує працювати в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле під час екскурсії Версалем.

А в Іспанії внаслідок спеки загинула дворічна дитина, яку залишили у замкненому авто.