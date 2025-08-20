Посол ЄС у Сербії засудив насильство на антиурядових протестах

Новий посол Європейського Союзу (ЄС) в Сербії Андреас фон Бекерат після першої зустрічі з прем'єр-міністром Джуро Мацутом засудив насильство на антиурядових протестах і закликав до деескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Фон Бекерат висловив вдячність за першу зустріч із сербським премʼєром і наголосив, що Євросоюз уважно стежить за ситуацією у країні, "зокрема в контексті переговорів про вступ Сербії до ЄС".

"Ми засуджуємо насильство і закликаємо до негайного деескалації. Свобода вираження поглядів, мирних зібрань і свобода ЗМІ повинні поважатися", – додав посол.

Він окремо наголосив, що дії сербської поліції "повинні залишатися пропорційними", а надмірне застосування сили, включно з погрозами і насильством проти журналістів, має бути розслідуване.

Протягом останнього тижня в кількох містах Сербії відбувалися антиурядові протести у відповідь на дії поліції щодо демонстрантів, які вимагали відповідальності за загибель 16 людей під час обвалу бетонного навісу залізничного вокзалу в місті Новий Сад 1 листопада 2024 року.

Мітинги супроводжувалися заворушеннями та зіткненнями між прихильниками уряду, поліцією та демонстрантами. Протестувальники звинувачують поліцію в жорстокості, тоді як Міністерство внутрішніх справ Сербії це заперечує.

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава готує "несподівані рішення" у відповідь на антиурядові протести, що переросли в сутички в останні дні.

