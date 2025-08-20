Посол ЕС в Сербии осудил насилие на антиправительственных протестах

Новый посол Европейского Союза (ЕС) в Сербии Андреас фон Бекерат после первой встречи с премьер-министром Джуро Мацутом осудил насилие на антиправительственных протестах и призвал к деэскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Фон Бекерат выразил благодарность за первую встречу с сербским премьером и подчеркнул, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в стране, "в частности в контексте переговоров о вступлении Сербии в ЕС".

"Мы осуждаем насилие и призываем к немедленной деэскалации. Свобода выражения мнений, мирных собраний и свобода СМИ должны уважаться", – добавил посол.

Он отдельно подчеркнул, что действия сербской полиции "должны оставаться пропорциональными", а чрезмерное применение силы, включая угрозы и насилие в отношении журналистов, должно быть расследовано.

В течение последней недели в нескольких городах Сербии проходили антиправительственные протесты в ответ на действия полиции в отношении демонстрантов, которые требовали ответственности за гибель 16 человек во время обрушения бетонного навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года.

Митинги сопровождались беспорядками и столкновениями между сторонниками правительства, полицией и демонстрантами. Протестующие обвиняют полицию в жестокости, тогда как Министерство внутренних дел Сербии это отрицает.

Недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что государство готовит "неожиданные решения" в ответ на антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения в последние дни.

