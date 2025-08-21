Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну

Польща підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну у ніч проти четверга, 21 серпня.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

У комюніке польських військових наголосили, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні, які сталися в ніч проти четверга, були задіяні всі необхідні процедури.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил мобілізувало всі наявні сили та ресурси. Пари винищувачів, що перебувають на чергуванні, вилетіли в повітря, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної бойової готовності", – зазначило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські військові наголосили, що вжиті заходи спрямовані на убезпечення території Польщі та її громадян.

Відомо, що російські окупанти в ніч проти 21 серпня вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області, на місці працюють рятувальні служби.

Востаннє Польща підіймала свою авіацію під час російських атак по українських регіонах у ніч проти вівторка, 19 серпня.

Також зазначимо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця". Міністр оборони Польщі звинуватив Росію в провокації після падіння дрона.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.