Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну

Польща знову підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну в ніч проти вівторка.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

У комюніке Оперативного командування Збройних сил Польщі підкреслюється, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні, які сталися в ніч проти вівторка, були задіяні всі необхідні процедури.

"З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало всі необхідні процедури. Польські та союзницькі літаки розпочали операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", – йдеться у повідомленні.

Водночас додається, що "ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до загрозливої зони".

Оперативне командування також заявило, що відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Росія атакувала українську територію під час переговорів президента Володимира Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Європейські лідери на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн також прибули до Вашингтона в понеділок.

Зустріч була присвячена гарантіям безпеки для України, які будуть надані Європою в координації з США.

Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт двох бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет. Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Трамп опісля оголосив, що мав "дуже добру" зустріч з лідерами України, Франції, Фінляндії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО. Також він заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

