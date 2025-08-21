Польша подняла истребители из-за российской атаки на Украину

Польша подняла свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину в ночь на четверг, 21 августа.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

В коммюнике польских военных подчеркнули, что в связи с дальними авиаударами России по Украине, которые произошли в ночь на четверг, были задействованы все необходимые процедуры.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил мобилизовало все имеющиеся силы и ресурсы. Пары истребителей, находящихся на дежурстве, вылетели в воздух, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности", – отметило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные подчеркнули, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности территории Польши и ее граждан.

Известно, что российские оккупанты в ночь на 21 августа нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.

Последний раз Польша поднимала свою авиацию во время российских атак по украинским регионам в ночь на вторник, 19 августа.

Также отметим, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника". Министр обороны Польши обвинил Россию в провокации после падения дрона.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.