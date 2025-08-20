У Польщі заявили про порушення повітряного простору дроном РФ: буде протест

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зазначимо, вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув.

Судячи з публікації Сікорського, польська влада дійшла висновку, що таки відбулось порушення повітряного простору країни – й об'єкт прилетів "зі сходу".

"Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти винуватця", – написав Сікорський.

Окремо речник Сікорського Павел Вронський повідомив агентству Reuters, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією безпілотника Shahed.

Примітно, раніше польські військові заявляли, що за попередніми результатами аналізу записів радарів вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

Згодом з попередніх висновків польської прокуратури стало відомо, що вночі на кукурудзяне поле на Люблінщині впав військовий безпілотник.

Джерело PAP в Міністерстві оборони повідомило, що це був військовий безпілотник без бойової частини – швидше за все, дрон, що містить лише невелику кількість вибухівки.