Польща: на сході країни з "дуже високою" ймовірністю вибухнув дрон "Гербера"

Польська влада вважає, що у ніч на 20 серпня повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.

Про це йдеться у публікації The Guardian, інформує "Європейська правда".

За словами заступника міністра оборони Польщі Станіслава Взятека, "з дуже високою ймовірністю", безпілотник, який фігурував у нічному інциденті, був дроном-приманкою російського виробництва "Гербера" з китайським двигуном, який "вибухнув у повітрі". Про це посадовець сказав телеканалу TVN24.

Якщо це підтвердиться, то це буде та сама модель дрона, яка, як повідомлялося минулого місяця, була залучена в подібний інцидент у Литві.

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця".

Міністр оборони Польщі звинуватив Росію в провокації після падіння дрона.