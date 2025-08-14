Британія засудила відновлення проєкту ізраїльського поселення, що загрожує Палестині

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі різко розкритикував плани Ізраїлю щодо розбудови поселення E1, яке може розділити Західний берег та відрізати його від Східного Єрусалима.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами британського міністра, реалізація проєкту поставить під загрозу перспективи мирного врегулювання та створення незалежної Палестинської держави.

"Велика Британія рішуче засуджує плани ізраїльського уряду щодо розбудови поселення E1, які розділять майбутню Палестинську державу на дві частини і стануть грубим порушенням міжнародного права. Ці плани повинні бути негайно припинені", – заявив Леммі.

Мова йде про відкладений проєкт, про відновлення якого 14 серпня заявив ізраїльський ультраправий міністр фінансів. Це проєкт будівництва поселення E1, яке розділить Західний берег і відріже його від Східного Єрусалима. За словами офісу глави Мінфіну Ізраїлю, цей крок "поховає" ідею створення Палестинської держави.

Проєкт передбачає зведення 3401 будинку для ізраїльських поселенців між існуючим поселенням на Західному березі та Єрусалимом. Ізраїль заморожував його у 2012 та 2020 роках через заперечення США, європейських союзників та інших держав.

Як відомо, на тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Детальніше про ці події читайте у статті "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі